У кінотеатрі Севастополя вперше відбулась католицька відправа

У Севастопольському кінотеатрі «Дружба», де до війни розміщувався католицький храм, сьогодні вперше відправлено церковну службу - на честь священномученика Климента Римського.

Як передає кореспондент УНІАН, літургію за повністю заповненого кінозалу відправили папський нунцій (посол Ватикану) архієпископ Іван ЮРКОВИЧ, правлячий єпископ Одесько-Сімферопольської єпархії владика Броніслав БЕРНАЦЬКИЙ, настоятель Римо-католицької релігійної громади священномученика Климента Римського отець Юрій ЗІМІНСЬКИЙ разом з кримським католицьким духовенством.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Римо-католицької релігійної громади священномученика Климента Римського Тетяна РИХТУН, служба проведена за узгодженням з Севастопольською міськдержадміністрацією. За її інформацією, близько 10 років тому в кінотеатрі один раз було відправлено церковну службу, але за такої кількості віруючих і не за такого представництва католицьких священиків.

Т.РИХТУН додала, що в 2011 році виповнюється 100 років севастопольському католицькому храму (храм будувався в 1905-1911 роки). Собор, витриманий у стилі неоготики, функціонував до грудня 1936 року. В період Великої Вітчизняної війни будівля костьолу була трохи зруйнована. З 1960 року в будівлі функціонує кінотеатр.

Римо-католицька парафія в Севастополі налічує близько 800 віруючих.