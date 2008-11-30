Феодосія без ентузіазму обирає мера

На виборах міського голови Феодосії спостерігається невисока активність виборців.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив голова територіальної виборчої комісії Феодосії Євген РИБАЛЬЧЕНКО.

«Не дуже висока активність», - сказав Є.РИБАЛЬЧЕНКО, зазначивши, що за даними на 14:00 проголосували 23,6% виборців.

Всі 50 дільниць Феодосії вранці відкрилися вчасно. Вони працюватимуть до 22:00.

«Поки все спокійно. Про порушення знатимемо, коли до нас надійдуть акти і протоколи», - сказав голова феодосійської ТВК.

Попередні результати голосування будуть відомі вже вранці у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії Володимир Шайдеров. В.Шайдерова тричі – в 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії.

Парламент України призначив вибори мера Феодосії на 30 листопада.

У виборах беруть участь 7 кандидатів. У Феодосії близько 84,5 тис. виборців.