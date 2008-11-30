Постійна виставка національних товариств діятиме в Севастополі

У Севастополі діятиме постійна виставка національно-культурних товариств.

Таке рішення ухвалила колегія Севастопольської міської державної адміністрації, заслуховуючи звіт про роботу національно-культурних товариств Севастополя, повідомили у відділі у справах преси та інформації міськадміністрації.

На думку голови міської держадміністрації Сергія КУНІЦИНА, знайти приміщення для організації виставок національно-культурних товариств не становитиме труднощів.

«У Севастополі приміщень достатньо, у нас і музеїв багато. Напевно, можна розібратися в ситуації, й в одному з діючих музеїв знайти приміщення або знайти їх в Українському культурно-інформаційному центрі для організації постійно діючої виставки. Організували виставку караїми - побули 1-2 місяці, потім - болгари, татари, євреї та інші», - зазначив С.КУНІЦИН. На його думку, міська влада повинна чітко розуміти, що національне, етнокультурне питання є одним із найважливіших для такого багатонаціонального міста як Севастополь.

У свою чергу голова Севастопольської асоціації кримських караїмів «Фідан» Євген БАККАЛ, виступаючи перед учасниками засідання, підкреслив, що крім організації виставки, вкрай необхідно розглянути питання про створення етнографічного музею. «Тільки у караїмського товариства 2000 одиниць зберігання, зокрема експонати, яким по 250, по 180 років», - сказав він.

На колегії також ухвалено рішення рекомендувати сектору у справах національностей продовжити виконання Плану комплексних заходів щодо реалізації в Севастополі державної політики у сфері міжнаціональних відносин і розвитку культур національних меншин на період до 2010 року; розробити спільно з головами профільних комісій Севастопольської міськради й подати на затвердження «Програму розвитку мови та культури національних меншин у Севастополі на 2009-2011 роки». Крім того, ухвалено рішення почати розробку проектно-кошторисної документації з впорядкування караїмського та єврейського кладовищ, повідомили в МДА.