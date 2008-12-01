Феодосія обрала собі мера

У Феодосії на виборах мера, за попередніми даними, переміг депутат Верховної Ради Криму від Партії регіонів, директор Феодосійського підприємства із забезпечення нафтопродуктами Олександр БАРТЕНЄВ.

Як повідомив телефоном кореспондентові УНІАН голова територіальної виборчої комісії Феодосії Євген РИБАЛЬЧЕНКО, О.БАРТЕНЄВ набрав понад 74% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Загалом у виборах мера брали участь 7 кандидатів.

Вибори у Феодосії відбулися з низькою явкою виборців - близько 34%. Суттєвих порушень зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії Володимир Шайдеров. Його тричі – 1998, 2002, 2006 року – обирали міським головою.

Верховна Рада України призначила вибори мера Феодосії на 30 листопада.