Кримські татари дуділи в дудки під парламентом Криму

10:13, 01 грудня 2008
Крым
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Вимога - виділити землю

Понад півтисячі кримських татар - учасників так званих «галявин протесту» - пікетували сьогодні вранці Верховну Раду Криму з вимогою до влади автономії вирішити їхні земельні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримали у руках прапори кримськотатарського народу, таблички з назвами кримських населених пунктів, з яких вони прибули, і транспаранти: «Хватит болтать  – пора землю выделять», «Не исполнение указов Президента – оскорбление Украины», «Вы строите дворцы и санатории вместо социального жилья», «Гриценко, вы отвечаете за беспредел местных князьков» (УНІАН: Анатолій ГРИЦЕНКО – кримський спікер).

Пікетники періодично дуділи в дудки.

Охорону громадського порядку біля кримського парламенту забезпечує достатня кількість правоохоронців.

Якщо земельні питання не вирішуватимуться, такі акції стануть постійними, заявили учасники «галявин протесту».

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