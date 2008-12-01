Кримські татари дуділи в дудки під парламентом Криму

Понад півтисячі кримських татар - учасників так званих «галявин протесту» - пікетували сьогодні вранці Верховну Раду Криму з вимогою до влади автономії вирішити їхні земельні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримали у руках прапори кримськотатарського народу, таблички з назвами кримських населених пунктів, з яких вони прибули, і транспаранти: «Хватит болтать – пора землю выделять», «Не исполнение указов Президента – оскорбление Украины», «Вы строите дворцы и санатории вместо социального жилья», «Гриценко, вы отвечаете за беспредел местных князьков» (УНІАН: Анатолій ГРИЦЕНКО – кримський спікер).

Пікетники періодично дуділи в дудки.

Охорону громадського порядку біля кримського парламенту забезпечує достатня кількість правоохоронців.

Якщо земельні питання не вирішуватимуться, такі акції стануть постійними, заявили учасники «галявин протесту».