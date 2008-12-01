У Сімферополі хлопець і дівчина загинули в закритому гаражі

20-річний хлопець і 17-річна дівчина загинули від отруєння чадним газом в автомобілі в Сімферополі.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, молодих людей знайшли в закритому гаражі, в автомобілі ВАЗ.

«Швидка допомога» констатувала смерть від отруєння чадним газом.

На місце події також виїжджала міліція.