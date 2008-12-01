Кому вдасться заробити на кризі

Заробити на кризі вдасться колекторам, інтернет-сервісам, ломбардам і рекламістам, з’ясував тижневик «Контракти».

Колекторський бізнес на підйомі, наголошує журнал. Піку неплатежів за кредитами очікують у середині 2009 року.

Зростання неплатежів за вже виданими кредитами змушує банки дедалі частіше вдаватися до послуг фахівців зі стягнення боргів. А попит на послуги ломбардів в останні місяці зріс ледь не вдвічі.

Інтернет-сервіси спокійно переживуть кризу за рахунок підвищення попиту на онлайн-рекламу. Ринок інтернет-реклами може зрости 2009 року на 70-100%. А непряма реклама вже наступного року захопить 50% ринку, кажуть аналітики.

ICTV