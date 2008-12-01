ОКНР хоче бути партією

Ереджеп ХАЙРЕДІНОВ повторно обраний головою Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримських татар, Е.ХАЙРЕДІНОВ був переобраний більшістю голосів делегатів 9-го з`їзду ОКНР.

Під час роботи з`їзду були прийняті заяви «Про політичну ситуацію в Україні» і «Про землю».

З`їзд вирішив доручити Центральній раді ОКНР продовжити роботу, спрямовану на реєстрацію організації як політичної партії в Україні.

На з`їзді як гості взяли участь голова Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, його заступники Рефат ЧУБАРОВ і Ремзі ІЛЬЯСОВ.

Довідка. Організація кримськотатарського національного руху була створена на базі існуючих ініціативних груп у місті Янгіюлі Ташкентської області на 5-й Всесоюзній нараді представників ініціативних груп, яка проходила в 1989 році. Першим головою ОКНР був обраний М.ДЖЕМІЛЄВ.