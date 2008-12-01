Збірку прокурорських мемуарів видано в Криму

Збірку мемуаристичних статей «Прокуратура Криму другої половини ХХ століття в спогадах прокурорських працівників» видано в автономії до 1 грудня - Дня працівників прокуратури України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, у книзі зібрано 29 мемуаристичних нарисів, що відображають особливості прокурорського нагляду в Криму в цей період. Якнайповніше у виданні висвітлені 60-80-і роки минулого сторіччя в історії прокуратури Криму. На цей етап розширеної сфери дії прокурорського нагляду на державне і суспільне життя припав період найбільш активної і плідної діяльності більшості героїв спогадів.

Книга поділена на дві частини: до першої увійшли записки про минулі події тих, хто творив історію кримського наглядового відомства, в другу - спогади діючих працівників, які вписують нові сторінки в історію прокуратури Криму.

Прокурор Криму Володимир БОЙКО привітав всіх, хто присвятив себе прокурорському служінню, з професійним святом. В.БОЙКО побажав прокурорам витримки, терпіння, наполегливості, вірності обраному шляху.