У Севастополі розпочато роботу над експозицією про «холодну війну»

У Севастополі у військово-морському музейному комплексі «Балаклава» розпочато роботу над експозицією, присвяченою Радянській Армії та Військово-Морському Флоту СРСР в роки «холодної війни».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Центрального музею Збройних Сил України полковник Віктор КАРПОВ під час презентації в Севастополі концепції розвитку музейного комплексу «Балаклава» на найближчі роки.

За його словами, створений 5 років тому на базі колишнього секретного підземного заводу з ремонту підводних човнів, музейний комплекс за достатньо нетривалий час став широко відомим і популярним.

«Зараз в одній зі штолень, а саме в штольні, де зберігалася ядерна зброя, на 500-х квадратних метрах створюємо експозицію, присвячену підводним силам Чорноморського флоту колишнього ЧФ ВМФ СРСР. Але, нарощуючи зусилля, ведемо роботи зі створення експозиції, присвяченої періоду «холодної війни»., - повідомив начальник музею.

За його інформацією, планується, що головними складовими експозиції буде, зокрема, макет у натуральну величину підводного човна проекту 613, який розмістять в сухому доку колишнього «Об`єкту 825 ГТС» (гідротехнічної споруди). Основний же проект - це експозиція, присвячена РА і ВМФ в роки «холодної війни», яка буде розміщена в колишньому приміщенні ремонтного цеху, на площі 1500 кв.м.

«Це дуже велика площа, і для того, щоб зробити експозицію залу, гадаю, потрібно 2-3 роки», - зазначив В.КАРПОВ.

За його словами, цього року Центральний музей ЗС України вже витратив 300 тис.грн. для цієї експозиції.

Як додав директор музею, подібна «музейна експозиція про РА і ВМФ колишнього СРСР не створюється навіть в Росії, не говорячи вже про інші колишні радянські республіки».

Він також повідомив, що ще одну експозицію - військово-історичні артефакти - передбачається обладнати у водному каналі штольні.

«Тут ми не обмежимося тільки періодом «холодної війни», це може бути і перша світова, і більш ранні періоди, які розкривають військову історію на Чорному морі», - сказав В.КАРПОВ.