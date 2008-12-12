У податківців Криму - новорічний улов

Співробітники податкової міліції Криму виявили факти порушення законодавства при торгівлі ялинками і піротехнікою.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, в Сімферополі податківці вилучили 18 штучних ялинок на суму близько 2,5 тис. грн. Ялинки продавалися без документів.

У Бахчисараї співробітники податкової міліції вилучили близько 800 одиниць піротехніки на суму 17 тис. грн. Піротехнічні вироби реалізовувалися без відповідних ліцензій і дозволу МНС.

По кожному з фактів рішення буде прийнято відповідно до чинного законодавства.