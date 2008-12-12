У БЮТ звернулися до Огризка з приводу переговорів щодо ЧФ РФ

Народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) звернувся до міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА з приводу ситуації навколо переговорів щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, у депутатському запиті, який оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, йдеться про «ганебний факт усунення від участі в українсько-російських перемовинах військових фахівців, які здатні відстоювати українські інтереси у питаннях тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».