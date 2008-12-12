У БЮТ звернулися до Огризка з приводу переговорів щодо ЧФ РФ
11:50, 12 грудня 2008Крым
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Ганебний факт усунення фахівців?
Народний депутат України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) звернувся до міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА з приводу ситуації навколо переговорів щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, у депутатському запиті, який оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, йдеться про «ганебний факт усунення від участі в українсько-російських перемовинах військових фахівців, які здатні відстоювати українські інтереси у питаннях тимчасового перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».
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