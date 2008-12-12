«Укрпошта» визначилася з режимом роботи в новорічні і різдвяні свята
12:02, 12 грудня 2008Крым
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Але за узгодженням...
31 грудня 2008 року і 6 січня 2009 року об`єкти поштового зв`язку українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» працюватимуть в звичайному режимі.
Про це повідомили в прес-службі «Укрпошти».
Згідно повідомленню, 1 і 7 січня 2009 року на поштових об`єктах «Укрпошти» будуть вихідними днями.
При цьому наголошується, що «за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади» може бути встановлений інший режим роботи об`єктів поштового зв`язку.
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