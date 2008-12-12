«Укрпошта» визначилася з режимом роботи в новорічні і різдвяні свята

31 грудня 2008 року і 6 січня 2009 року об`єкти поштового зв`язку українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» працюватимуть в звичайному режимі.

Про це повідомили в прес-службі «Укрпошти».

Згідно повідомленню, 1 і 7 січня 2009 року на поштових об`єктах «Укрпошти» будуть вихідними днями.

При цьому наголошується, що «за узгодженням з місцевим органом виконавчої влади» може бути встановлений інший режим роботи об`єктів поштового зв`язку.