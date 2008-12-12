Кримська землевпорядник-шахрайка піде під суд
13:07, 12 грудня 2008Крым
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Чиновниця отримала $17 тисяч
Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно землевпорядника Трудовської сільської ради (Сімферопольський район автономії), яка попалася на отриманні 17 тисяч доларів США.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, таку суму землевпорядник вимагала за видачу на основі підробленого рішення сесії сільради дозволу на складання проекту відводу землі в селі Строгоновка.
Прокуратурою чиновниці пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.369, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України — шахрайство в великому розмірі, підбурювання і замах на давання хабара, підробка документа.
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