Кримська землевпорядник-шахрайка піде під суд

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно землевпорядника Трудовської сільської ради (Сімферопольський район автономії), яка попалася на отриманні 17 тисяч доларів США.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, таку суму землевпорядник вимагала за видачу на основі підробленого рішення сесії сільради дозволу на складання проекту відводу землі в селі Строгоновка.

Прокуратурою чиновниці пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.369, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України — шахрайство в великому розмірі, підбурювання і замах на давання хабара, підробка документа.