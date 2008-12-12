Вищий госпсуд не віддав комерсантам гуртожиток у Сімферополі

Вищий господарський суд України скасував рішення, згідно з яким гуртожиток в Сімферополі відійшов комерційній фірмі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, касаційна інстанція погодилася з доводами прокурора про те, що приватизацію гуртожитку не можна вважати за законну.

Вищий госпсуд встановив, що суди попередніх інстанцій помилково зробили висновок про відсутність законодавчих обмежень на включення гуртожитку до статутного фонду ВАТ.

Справу направлено на новий розгляд.

***Восени цього року за касаційними поданнями прокуратури скасовані рішення, якими визнана законною приватизація трьох гуртожитків у Сімферополі та Керчі.