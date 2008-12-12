У Нафтогазі натякають, що тільки у Севастополя є шанс сидіти в теплі

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що 90% підприємств комунальної теплової енергетики (ТКЕ) мають борги за спожитий природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРИКОЛІЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, рівень розрахунків підприємств ТКЕ на сьогодні становить лише 20-30%, і за місяць заборгованість збільшилася на 700 млн. грн. Загальна заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2008 році газ становить 1,25 млрд. грн., а з урахуванням минулих років - 3,75 млрд. грн.

“Ми вимушені припинити відпуск газу… На жаль, нам треба закрити газ по 90% підприємств. Заборгованості немає тільки у Севастополя”, – сказав В.ТРИКОЛІЧ.

При цьому він додав, що «якщо холодно в будинках, «Нафтогаз» до цього не має відношення, тому що ми не виробляємо тепло».

“Ми реалізовуватимемо газ тільки тим, хто за нього платить”, – додав В.ТРИКОЛІЧ.

Також він зазначив, що на сьогодні вже обмежено газопостачання 50-60 підприємств ТКЕ по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня на виконання доручення НАК «Нафтогаз України» ДК «Газ України» доручила підприємствам з газопостачання і газифікації (облгазам) терміново розпочати процедуру відключення від газопостачання 87 підприємств ТКЕ, у яких відсутні закуплені обсяги природного газу на грудень 2008 р.

Довідка УНІАН. Згідно з вимогами Указу Президента України від 3.10.2008 р., рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26.09.2008 р., постанов Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 і від 12.03.2008 р. №163, імпортований природний газ реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» лише за умови проведення тепло постачальниками стовідсоткової оплати використаного природного газу, а також надання ними передоплати або банківської гарантії щодо повної і своєчасної оплати природного газу і послуг з його транспортування і постачання впродовж опалювального сезону 2008-2009 рр.

Згідно з вимогами Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за забезпечення теплом населених пунктів покладена на місцеві органи влади.