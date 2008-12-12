У Сімферополі відкрилася Алея пам`яті героїв-чорнобильців

У Сімферополі відкрилася Алея пам`яті героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сьогодні відбулися урочистий мітинг, відкриття Алеї героїв-чорнобильців Сімферополя і покладання квітів.

Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР освятив шість гранітних плит із вибитими на них іменами 663 чорнобильців, що стали жертвами катастрофи.

«Ми завжди пам`ятатимемо про той подвиг людяності чорнобильців і прагнутимемо робити все, щоб не допустити повторення цієї біди, - сказав митрополит. - Церква ж зі свого боку щодня молиться про покійних героїв і жертв Чорнобиля».

На згадку про загиблих внаслідок аварії на ЧАЕС було дано залп зі стрілецької зброї, повідомляє Рада міністрів Криму.

*** У 2006 році 14 грудня було оголошено в Україні Днем вшановування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.