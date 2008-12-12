Мер Феодосії обіцяє незабаром провести інвентаризацію земель

Новообраний мер Феодосії Олександр БАРТЕНЄВ обіцяє найближчим часом провести інвентаризацію земель Феодосійського регіону Криму.

Про це повідомили в прес-службі мерії Феодосії.

За словами О.БАРТЕНЄВА, у Феодосії практично не залишилося вільних земель, які потрібні місту для залучення солідних інвестицій, бізнесу й поповнення казни.

«Багато земельних ділянок, узятих в оренду, сьогодні використовуються не за призначенням. Ми переглянемо це питання. Найближчим часом пройде інвентаризація всіх земельних ділянок, яка покаже, як діяти далі», - заявив міський голова Феодосії.