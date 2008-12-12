Кримський спікер виступає за скасування райдержадміністрацій

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що в Україні давно назріла необхідність кардинальної адміністративної реформи.

Як повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА, А.ГРИЦЕНКО виступає за скасування районних державних адміністрацій, перегляд функцій обласних держадміністрацій і створення повноцінних виконавчих органів рай- та облрад.

Голова ВР Криму заявив, що перший етап адмінреформи торкнувся лише форми правління в державі. «Питання перерозподілу повноважень між Президентом, парламентом і урядом країни. Але він не забезпечив створення нових механізмів взаємин між гілками влади, їх взаємодії, взаємного контролю, заборон і противаг. Відсутність системних підходів до реформи привела до того, що вона не дала позитивних результатів», - вважає керівник кримського парламенту.

На його думку, сьогодні Україні необхідно розробити і здійснити системну адмінреформу з обов`язковим реформуванням місцевого самоврядування – «найслабкішої ланки в загальній системі влади». «На районному та обласному рівнях в Україні має місце двовладдя, яке проявляється в наявності представницького органу в особі районної чи обласної ради і державної адміністрації. Оскільки обласні і районні ради не мають власних виконавчих органів, то більша частина їхніх повноважень здійснюється місцевими державними адміністраціями», - підкреслив кримський спікер.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що практика, яка склалася, приводить до розмивання відповідальності і конфліктів між представницькими органами і місцевими органами виконавчої влади. «Тому, на мій погляд, слід було б скасувати районні державні адміністрації, переглянути функції обласних держадміністрацій і створити повноцінні виконавчі органи районних та обласних рад», - уточнив глава кримського парламенту.

При цьому він звернув увагу на той факт, що хоча стан справ в автономії вигідно відрізняється від інших регіонів України, постійно дає про себе знати відсутність організаційно-правових основ. «Замість передбаченого Конституцією АРК делегування органам влади автономії виконавчих функцій і повноважень, на території автономії створюються паралельні органи державної виконавчої влади з дублюючими функціями. Тим самим ущемляються права автономії і порушуються її державні гарантії», - сказав глава ВР АРК.

«Не можна не бачити, що в Україні, і не тільки по відношенню до своєї єдиної автономії, продовжує залишатися надцентралізована система влади. Результатом саме політики надцентралізації є спроби ряду народних депутатів і київських політиків обмежити повноваження автономії, а то й зовсім позбавити її статусу. Всі ці дії дестабілізують ситуацію на півострові, створюють підгрунтя для небажаних сепаратистських настроїв, завдають політичної та економічної шкоди і автономії, і Україні в цілому», - додав А.ГРИЦЕНКО.