Крим зможе отримувати більше електроенергії

На підстанції «Джанкой» запустили в експлуатацію Пристрій поздовжньої компенсації реактивного опору, який дасть змогу збільшити приплив електроенергії на Кримський півострів.

Як повідомив помічник голови Ради міністрів АРК - прес-секретар Олександр ЗВЕЗДІН, пристрій поздовжньої компенсації реактивного опору на ВЛ 330 кВ підстанції «Джанкой» дає змогу збільшити приплив на півострів додатково 50 МВт електроенергії (сьогодні сумарна пропускна спроможність – близько 1250 МВт), що рівносильно пуску генерувальної станції такої ж потужності.

Реалізація цього проекту поліпшить якість електрозабезпечення споживачів, зменшить втрати активної потужності в мережах півострова на 3-5%, підвищить енергетичну безпеку регіону.

«Збільшення пропускної спроможності електроенергії з материка дає змогу Криму динамічно розвиватися як курортному і промисловому реґіону, приймати гостей і створювати необхідну базу для залучення інвестицій в економіку республіки», - наголосив голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКИДА.

Установка пристрою поздовжньої компенсації реактивного опору міжсистемної ВЛ 330 кВ на підстанції «Джанкой» було передбачене постановою Кабінету Міністрів України та Державною програмою соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року.

Кошторисна вартість будівництва становить 59,3 млн. грн. за рахунок коштів інвестиційної програми НЕК «Укренерго».

Все устаткування зібране і поставлене шведською фірмою «АВВ», яка є одним з європейських лідерів у розробленні та виробництві енергетичного устаткування.

Проект такого рівня є першим в Україні та четвертим у світі.