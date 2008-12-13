Google оприлюднив список найпопулярніших запитів року

Google оприлюднив Zeitgeist 2008, щорічний список найпопулярніших запитів. Цього року Zeitgeist вперше охоплює 30 країн світу. Дослідження включає мільярди запитів, зібрані і оброблені за 11 місяців року.

Запитами, популярність, який зростала найшвидше, в світі стали "Sarah palin", "beijing 2008", "Facebook login", "tuenti" і "heath ledger".

У Росії десятку найпопулярніших запитів очолили запити "фото", "игры" і "mp3". До цього рейтингу також потрапили запити "одноклассники" і "в контакте". Три перші місця в списку найпопулярніших людей в Рунеті посіли запити "Ранетки", "Дима Билан" і "Путин". Крім того, верхні рядки в російському рейтингу "Хто такий ...?" дісталися запитам "ктулху", "Девид блейн" і "менеджер", повідомляє Лента.ру.