Google оприлюднив список найпопулярніших запитів року
Zeitgeist вперше охоплює 30 країн
Google оприлюднив Zeitgeist 2008, щорічний список найпопулярніших запитів. Цього року Zeitgeist вперше охоплює 30 країн світу. Дослідження включає мільярди запитів, зібрані і оброблені за 11 місяців року.
Запитами, популярність, який зростала найшвидше, в світі стали "Sarah palin", "beijing 2008", "Facebook login", "tuenti" і "heath ledger".
У Росії десятку найпопулярніших запитів очолили запити "фото", "игры" і "mp3". До цього рейтингу також потрапили запити "одноклассники" і "в контакте". Три перші місця в списку найпопулярніших людей в Рунеті посіли запити "Ранетки", "Дима Билан" і "Путин". Крім того, верхні рядки в російському рейтингу "Хто такий ...?" дісталися запитам "ктулху", "Девид блейн" і "менеджер", повідомляє Лента.ру.