АНОНСИ НА 16 ГРУДНЯ

10:00, 14 грудня 2008
Крым
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09.30. Пленарное заседание городского совета Севастополя.

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11.00. Пресс-конференция  «Программа и перспективы развития малого бизнеса Крыма в условиях углубления последствий экономического кризиса».

Пресс-конференцию проводит президент Союза предпринимателей и работодателей Крыма, председатель Наблюдательного Совета Крымского института экономики и хозяйственного права, доктор экономики Александр Дудко.

Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская, 8, к. 106).

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13.00. Научно-практическая конференция «Рынок недвижимости Крыма: итоги 2008 года, прогноз на 2009 год».

Участники: агентство недвижимости «Акцент» (Симферополь), агентство недвижимости «Гармония-С» (Симферополь), общество с ограниченной ответственностью «Геосфера» (Симферополь), агентство недвижимости «Квартал» (Симферополь), агентство недвижимости «Консалтинг» (Симферополь), концерн «Консалтинг групп» (Симферополь), агентство недвижимости «ВВО-Крым» (Симферополь), агентство недвижимости «Южный берег» (Алушта), «Юридическая контора Сикорского» (Симферополь).

Симферополь, пр. Победы, 4 (Куйбышевское кольцо, здание «Укрсиббанка»).

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13.00. Пресс-конференция председателя профессионального Союза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Украины Анатолия Онищука на тему: «О результатах внеочередной республиканской отчетно-выборной конференции профсоюза аттестованных сотрудников ОВД Крыма, представления вновь избранного руководства, причины возникновения ранее конфликтных ситуаций между руководством республиканского профсоюза и ГУМВД Украины в АР Крым».

Аккредитация по телефонам: 296-285, 296-782.

Зал пресс-конференций ГУ МВД Украины в АРК.

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14.00. Совещание о ходе реализации пилотных проектов создания индустриальных (промышленных) парков в Автономной Республике Крым по итогам 2008 года.

VIP-зал Совета министров Автономной Республики Крым (2-й этаж).

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16.00. В Севастополе пройдет торжественное собрание ко Дню милиции.

Театр танца Вадима Елизарова.

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16.00. Общественные слушания по вопросу переноса закрытого кладбища по ул. Сельвинского, 108 в Симферополе.

В обсуждении данного вопроса будут принимать участие мэр, депутаты городского совета, жители Симферополя, общественные организации.

Большой зал горисполкома Симферополя (ул. Толстого, 15).

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