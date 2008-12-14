Боєприпаси ЧФ РФ турбують українців Севастополя

Українців Севастополя турбує відсутність державного контролю за кількістю, станом та умовами зберігання боєприпасів на Чорноморському флоті Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова громадської організації „Конгрес українців Севастополя” Богдан МОРОЗ, виступаючи на конгресі українців міста (захід проходив 13 грудня за участі 325 делегатів). На думку Б.МОРОЗА, якщо „зволікання з проведенням тотального опису земель і майна, що перебувають у оперативному управлінні військових формувань Російської Федерації (йдеться про необхідність проведення інвентаризації ЧФ РФ, узгодження умов і дати проведення якої триває на міждержавному рівні вже не перший рік - УНІАН), спричинює відчутні економічні, екологічні, соціально-політичні втрати не лише Севастополя, а всій України, то відсутність контролю зі кількістю, станом, умовами зберігання боєзапасів і техніки приховує серйозну небезпеку для мешканців Севастополя”. Адже, як наголошує голова „Конгресу українців Севастополя”, „сьогодні жоден експерт не відважується стверджувати, що в бойових арсеналах та сховищах Чорноморського флоту повністю відсутня зброя масового ураження, перебування якої на території України заборонене міждержавною угодою”. За словами Б.МОРОЗА, „такі сумніви посилюються постійним небажанням командування ЧФ РФ допустити будь-які інспекції чи комісії для встановлення не лише кількості та зразків боєприпасів, а й їх стану та умов зберігання”.

Як повідомляв УНІАН, проведення Конгресу українців Севастополя було організоване однойменною громадською організацією за підтримки Всеукраїнського об’єднання “Свобода”. У форумі взяли участь представники національно-демократичних громадських організацій міста, Севастопольської міської ради, Севастопольської міської державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських відділень деяких політичних партій України, Кримської організації ВО „Свобода”, духовенства Севастополя та Криму, громадськість міста.