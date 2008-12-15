На міжбанку долар перевищив 8 гривень - новий рекорд

У понеділок, 15 грудня, на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту вкотре оновили історичний максимум. Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8250/7,9150. До 11:00 ціни виросли - 7,9100/7,9850. До закриття цінові рівні досягли нового максимуму - 8,2500/8,3300.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2750/0,2835, а до 11:00 ціни піднялися до 0,2780/0,2860. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2865/0,2950. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,8130(+0,0627).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3430/32, а до 16:00 виросли до 1,3565/67. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5050/10,6355. До 11:00 ціни пішли вгору до 10,6380/10,7490.

До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH досягли нового рекордного рівня в 11,1870/11,3055.