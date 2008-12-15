Криза не зашкодить створенню у Севастополі святкової атмосфери

Влада Севастополя запевняє, що криза не зашкодить створенню у місті святкової атмосфери, новорічні й різдвяні заходи будуть масштабними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ сьогодні на брифінгу.

«В цілому є підстави вважати, що, незважаючи на кризову ситуацію в країні, в місті Севастополі буде створено справжню святкову атмосферу. Буде народне гуляння, для цього міські і районні служби доклали максимум зусиль. Буде і святкова ілюмінація, і святкове оформлення міста», - сказав Д.БАЗІВ.

За його словами, цього року головна ялинка міста буде штучною, але «дуже красивою, стійкою, високою».

Д.БАЗІВ також повідомив, що вже цього тижня в місті розпочнуться заходи, присвячені новорічним і різдвяним святам. 19 грудня у всіх чотирьох районах Севастополя пройдуть заходи, присвячені Дню Святого Миколая.

«Районними і міською державною адміністрацією сплановано заходи, зорієнтовані, в першу чергу, на категорію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», - сказав він.

За інформацією Д.БАЗІВА, «в цілому бюджет міста передбачив на придбання подарунків для дітей соціально уразливих категорій близько 22 тис. грн. Крім того, діти цієї категорії одержать подарунки і до новорічних свят. Тобто, ця категорія буде охоплена двічі».