Україна і Росія домовилися щодо засідання підкомісії з ЧФ РФ

Україна і Росія домовилися в лютому-березні 2009 року провести в Києві чергове засідання Підкомісії з Чорноморського флоту РФ Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомляє Департамент інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ, такої угоди було досягнуто сьогодні в Києві під час політичних міжМЗСівських консультацій першого заступника міністра закордонних справ України Юрія КОСТЕНКА і статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ РФ Григорія КАРАСІНА.

Під час консультацій, зазначають в МЗС РФ, “відбувся грунтовний і відвертий обмін думками з ключових питань порядку денного російсько-українських відносин... Зокрема, відбулося предметне обговорення питань, пов`язаних з перебуванням і функціонуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, Азово-Керченським врегулюванням”.

”Домовлено готувати чергове засідання Підкомісії з Чорноморського флоту в лютому-березні 2009 року в Києві. Крім того, в січні 2009 року плануються консультації з питань Азово-Керченського врегулювання”, - говориться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Згідно з двосторонньою угодою між Україною і РФ, термін базування ЧФ Росії в Криму завершується в 2017 році.