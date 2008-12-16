Біля Алупки посадять медіа-ліс

Республіканський комітет Криму з лісового і мисливського господарства запрошує журналістів 18 грудня висадити ліс в Алупкинському лісництві Ялтинського заповідника.

Як повідомив прес-секретар Рескомлісу Максим ГОЛОВАНЬ, планується, що учасники акції висадять на 5-ти гектарах близько 10 тисяч сіянців сосни кримської.

"За доброю традицією наприкінці року кримські лісоводи запрошують журналістів у прямому розумінні слова докласти руку до збагачення лісової скарбниці півострова", - зазначив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства.

До участі в лісопосадках також запрошені члени президії Верховної Ради і представники Ради міністрів Криму.