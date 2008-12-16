В озері Сиваш знайшли тіло рибалки

В озері Сиваш рятувальниками було знайдене та передане працівникам міліції тіло 38-річного рибалки - жителя селища Зуя Білогірського району Криму, - який зник 12 грудня.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялось, чоловік на двомісному човні без мотора вирушив на риболовлю на озеро Сиваш у Ленінському районі Криму опівдні у п`ятницю, 12 грудня. Через вісім годин товариш загубив його, а повідомив про це лише наступного дня. Рибалку шукали три дні. На березі в районі села Дмитрівка рятувальники знайшли човен з усіма риболовними снастями.