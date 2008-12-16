Крим очікує 40 тисяч новорічних туристів

Автономна Республіка Крим планує прийняти на новорічні свята близько 40 тисяч туристів.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник міністра курортів і туризму Криму Ігор КОТЛЯР.

За його словами, новорічні тури ”були викуплені дещо раніше, ніж почали проявлятися перші тенденції кризи”. ”Новорічні свята пройдуть у нас, я впевнений, якщо не на рівні минулого року, то з незначним зниженням, але це не буде різке падіння. Минулого року у нас доходило до 45-47 тисяч (”новорічних” туристів), думаю, що цього року буде близько 40 тисяч”, - сказав І.КОТЛЯР.

Він зазначив, що готельні комплекси і санаторно-курортні установи, чиї керівники не ”гнатимуться за доларом” і ”не задиратимуть ціни”, будуть заповнені на Новий рік.

І.КОТЛЯР також повідомив, що підприємства, які пропонують активний відпочинок, готелі і пансіонати підготували ряд нових розважальних програм на новорічні свята. ”Новий рік здивує своєю новизною тих, хто вирішить його святкувати в Криму”, - сказав заступник міністра курортів АРК.

Начальник відділу курортів і туризму Ялтинської міської ради Костянтин ЗАПОРОЖЕЦЬ повідомив УНІАН, що якщо минулого року в Ялті на новорічні свята відпочивало 13 тисяч чоловік, то цього року очікується близько 10 тисяч. ”Це обережний прогноз. Хто зараз може спрогнозувати? - сказав К.ЗАПОРОЖЕЦЬ. - Ми вважаємо, що буде невелике зниження, але, дай Боже, щоб ми помилилися”.

Через фінансову кризу ймовірне зниження числа ”новорічних” туристів на Кримському півострові, вважає головний редактор каталогу ”Курорти Криму” Олександр БУРДОНОВ. ”Крим, звісно, чекає, що все буде добре, всі ”гонять” оптимізм”, - сказав він.

”Запланувати зараз, що буде наприкінці року ніхто не може: чи то все звалиться, і долар буде по 12 грн., чи то все впаде до 6-ти (грн. за долар)... Все це створює напругу, а людина приймає рішення щодо відпочинку, коли в неї є якась упевненість, тобто: в мене все нормально, я всі ”дірки” позакривала, я можу дозволити собі відпочити, - а якщо така ситуація не складається, то психологічно важко прийняти рішення”, - сказав О.БУРДОНОВ у коментарі УНІАН.

”Дев`ять до одного, що буде менше туристів: чи то на 20%, чи то на 50%. За ситуацією на сьогодні - на 50%, якщо до 25 числа ситуація (з доларом) вирівняється - то на 20%”, - заявив О.БУРДОНОВ. При цьому він не виключив, що якщо частина українських туристів, з числа тих, хто в минулі роки відпочивав за межами України, цього року вибере відпочинок всередині країни, то Крим може одержати заповнення курортно-туристичних об`єктів на всі 100%. ”Але поки що така ситуація ”не проглядається”, - сказав експерт.