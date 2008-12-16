Ялта отримала 5 реанімобілів

Відділення «швидкої допомоги» Ялти отримало 5 нових машин.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО сьогодні вручив головному лікарю відділення ключі від нових машин. Всі вони створені на базі машин «Форд» і оснащені новітнім медичним устаткуванням німецького виробництва.

Фактично, це п`ять нових реанімобілів з трьома видами носилок, електрокардіографом, дитячими реанімаційними наборами, повідомила прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

«Ми більше 10 років не купували нові машини для «швидкої допомоги», - зазначив мер Ялти. - Торік прийняли рішення відновити матеріально-технічну базу «швидкої допомоги». На це було виділено з міського бюджету понад 2 млн. грн. Окрім самих автомобілів, ми купили і нове устаткування для врятування життя людей. Зараз медики попросили ще засоби на будівництво навісів для збереження цих машин і установки сигналізації на них. Це близько 200 тис. грн., і ми їх виділимо найближчим часом».

До цього дня в ялтинській «швидкій допомозі» працювали 12 машин, 2 з яких вже дихали на ладан. Ці дві машини спишуть відразу після того, як в місто вийдуть нові авто - це станеться після Нового року, після офіційної реєстрації машин.