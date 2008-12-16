Головою Піщанівської сільради займеться суд

Кримінальну справу стосовно голови та депутата Піщанівської сільської ради (Бахчисарайський район Криму) направлено до суду.

Їм пред´явлено обвинувачення у вимаганні та одержанні хабара, а також зловживанні службовим становищем.

Як нагадує прес-служба прокуратури Криму, 23 вересня на гарячому затримано депутата Піщанівської сільради. Його «пов`язали», коли в руках опинилися 15 тисяч доларів США – десята частина від суми хабара за рішення питання про виділення 2 гектарів землі на території сільради. Встановлено, загалом сума хабара повинна була складати 140 тисяч доларів США, які призначалися також і голові сільради. Його затримали двома днями пізніше.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – одержання хабара в особливо великому розмірі. У ході слідства встановлено, що частина грошей – 50 тисяч гривень – обвинувачені вимагали передати під виглядом благодійної допомоги на розвиток сіла Берегове.

За фактом вимагання 50 тисяч гривень порушено кримінальну справу за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем. Крапку у справі поставить суд