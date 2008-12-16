У Сімферополі подорожчає вода

У Сімферополі з 1 лютого 2009 року подорожчають послуги централізованого водопостачання і водовідведення.

Про збільшення тарифів сьогодні інформує Кримське республіканське підприємство «Виробниче підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Сімферополя».

Виконавчий комітет Сімферопольської міськради прийняв рішення про узгодження нових тарифів.

Так, з 1 лютого населенню за 1 кубометр води доведеться платити 2,56 грн., за водовідведення - 0,67 грн/м3.

Інші споживачі платитимуть за водопостачання 6,65 грн/м3, за водовідведення - 1,55 грн/м3.

Зміна тарифів сталася через рост цін на необхідні химреагенти (до 60%), послуги з подачі купувальної води (на 29%), природний газ (на 35%), електроенергію (на 36%) та інші витрати, повідомляє водоканал.

Зараз населення Сімферополя платить за водопостачання 2,43 грн/м3, за водовідведення - 0,66 грн/м3. Інші споживачі за водопостачання - 5,17 грн/м3, за водовідведення - 1,27 грн/м3.