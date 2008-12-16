На українському флоті розпочався Тиждень молодого воїна

"Тиждень молодого воїна" розпочався на кораблях та у берегових частинах Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, під час заходу для молодих матросів будуть організовані зустрічі з керівним складом, вечори запитань та відповідей, тематичні вечори "Частина, в якій служу" та "Відрекомендуюсь колективу".

"Як передбачається, це значно полегшить адаптацію молодих матросів у військових колективах, зміцнить їх відносини з командирами підрозділів та молодшими командирами, товаришами по службі більш ранніх призовів", - йдеться у повідомленні.

Також під час "Тижня молодого воїна" планується проведення за різними методиками анкетування та опитування молодих військовослужбовців з метою розкриття їх психологічних якостей та рівня нервово-психічної стійкості, виявлення осіб, що можуть належати до "групи ризику".

Усі заплановані заходи виконуватимуться в залежності від специфіки підрозділів флоту, з урахуванням кількості молодого поповнення, що надійшло, та завдань військових частин.

У вихідні дні для молодого поповнення будуть організовані культурні походи визначними місцями тих населених пунктів, де проходитиме їх служба.