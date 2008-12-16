Vanco хоче інвестувати $80 млн в розробку Прикерченської ділянки

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) підтверджує свої плани інвестувати 80 млн. дол. в реалізацію першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря в 2009 році.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на очікуване зменшення інвестицій у світовий нафтовий сектор у 2009 році, яке прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в своєму аналітичному огляді, компанія Vanco Prуckerchenska підтверджує готовність виконати наданий уряду план і бюджет наступного року згідно з підписаною Угодою про розділ продукції (УРП).

«Незважаючи на ймовірне зменшення інвестицій у світовий нафтовий ринок у 2009 році, як це прогнозує Міжнародне енергетичне агентство, українська нафтогазова галузь має перспективи для розвитку. Це можливо, якщо уряд України почне виконувати зобов`язання, передбачені Угодою про розподіл продукції. Ми ще раз підтверджуємо готовність інвестувати наступного року 80 млн. дол. у реалізацію першого етапу розробки Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря згідно з підписаною угодою. Виконання УРП може створити сприятливі умови для економічного і соціального розвитку України», - зазначив президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

17 липня компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

21 травня Кабінет міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

28 липня В.ЮЩЕНКО звернувся в Генеральну прокуратуру з проханням пояснити, чому не виконується рішення РНБО щодо УРП з Vanco, яке набуло чинності 30 травня.

Зараз в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція) продовжується арбітражний процес проти України щодо виконання УРП з компанією Vanco Prуckerchenska.