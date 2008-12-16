Програму Blackseafor на наступні 2 роки розглядають у Севастополі

Представники причорноморських держав розглядають у Севастополі програму діяльності групи військово-морського співробітництва Blackseafor на наступні два роки.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, у засіданні беруть участь представники Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, Туреччини та України.

Під час зустрічі сторони планують підбити підсумки серпневої активації Спільної чорноморської групи військово-морського співробітництва та опрацювати оперативний план проведення квітневої активації з’єднання у наступному році.

Також буде обговорено програму участі чорноморських держав на 2009-2010 роки в подальших активаціях з’єднання Blackseafor.

Засідання триватиме до 19 грудня.

Довідка. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі Угоди про створення Спільної чорноморської групи військово-морського співробітництва, основними завданнями Blackseafor є проведення операцій з пошуку та рятування, протимінних, антитерористичних, гуманітарних операцій, операцій щодо захисту довкілля, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць.

Командувач Blackseafor призначається на один рік. Посада переходить за принципами ротації від однієї країни до іншої в алфавітному порядку. У наступному році командування з’єднанням від української сторони перейде до болгарської.