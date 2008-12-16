Денісова запевняє: пенсії будуть

Уряд забезпечить виплату пенсій навіть у разі несвоєчасного ухвалення державного бюджету на 2009 рік.

Про це заявила міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА сьогодні на брифінгу, повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Урядовець зауважила, що питання бюджетного фінансування у 2009 році у випадку несвоєчасного прийняття держбюджету врегульовано Постановою Кабінету Міністрів, де, зокрема, закладено збереження усіх призначень Пенсійного фонду 2008 року та індексація пенсій на показник інфляції.

Водночас Л.ДЕНІСОВА висловила сподівання, що вже завтра уряд на своєму засіданні затвердить макроекономічні показники на наступний рік, від чого напряму залежить й формування бюджету Пенсійного фонду. “Коли ми побачимо, що у бюджеті Пенсійного фонду на 2009 рік буде дефіцит коштів, то цей дефіцит коштів буде покритий, безперечно, ресурсом Державного бюджету”, - наголосила міністр праці та соціальної політики.

Окрім того, Л.ДЕНІСОВА запевнила, що, незважаючи на існуючи провокації, пенсії працюючим пенсіонерам будуть виплачуватися у повному розмірі. “Пенсіонери усі можуть бути спокійні, що всі розміри пенсій, які були призначені у 2008 році, у 2009 році у повному обсязі будуть збережені, забезпечені ресурсом, і так само пенсіонери, які працюють, також будуть отримувати пенсії у повному обсязі”.

Крім того, міністр спростувала чутки, що уряд планує змінити межі пенсійного віку.