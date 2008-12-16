Скільки коштує новорічний банкет у Ялті?

У Криму на новорічні свята мінімальна вартість проживання стартує зі 150 грн. на добу з людини, максимальна - доходить до більш як 8 тис. грн.

150 грн. на добу коштуватиме скромний номер у готелі або номер бази відпочинку, більше 8 тис. грн. на добу коштують шикарні апартаменти у кращих готелях Ялти. За добу проживання в середньому номері в непоганому готелі доведеться викласти близько 1,5 тис. грн.

”Пропозиції - різні: від 150 гривень і до безкінечності. Є, наприклад, апартаменти і по 8190 гривень (на добу), - сказала кореспонденту УНІАН начальник відділу продажів ТОВ ”Генуя-тур” Олена ГОЛИНСЬКА. - Тур: три дні, дві ночі (проживання) плюс банкет, танцювальна програма - вартістю до тисячі гривень з людини можна знайти. Це буде середній рівень, але досить пристойний. Такий же тур вартістю до 4-5 тисяч гривень - це вже більш сучасні готелі, які пропонують більш цікаві програми на Новий рік”.

Начальник відділу з курортів і туризму Ялтинської міської ради Костянтин ЗАПОРОЖЕЦЬ зазначив, що ціна за добу новорічного проживання в Ялті коливається від 150 грн. до 1000 грн. і вище. Новорічний банкет обійдеться, за його даними, в 200-300 грн.

У головного редактора каталогу ”Курорти Криму” Олександра БУРДОНОВА інші дані. ”Банкет коштує від 400 грн. до 1500 грн.”, - сказав він.

Короткі новорічні тури до Криму купують в основному громадяни України - жителі центру і сходу країни.