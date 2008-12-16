Ющенко вважає, що ситуація з курсом близька до нормальної

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що курсова ситуація в Україні близька до нормалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з головами місцевих державних адміністрацій з питань подолання заборгованості з виплати зарплат і критичного стану виконання загальнонаціональних цільових програм.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що курсова ситуація в Україні адекватна існуючим викликам. За його словами, перед НБУ, який працює в умовах відпливу депозитних резервів, “непросте завдання” - забезпечити платоспроможність банківської системи.

“На сьогодні важливо відзначити, що в банківській системі немає установ, які б сьогодні не проводили проплат за клієнтськими дорученнями. Нам цю ситуацію треба зберегти... Я переконаний, що процеси, які почалися з високої інфляції, незбалансованого бюджету, потім до цього долучилися зовнішні чинники, звичайно, сформували на ринку значну проблему в довірі до гривні, до банківських установ. Але, незважаючи на це, я сказав би, що сьогодні ситуація близька до нормалізації”, - сказав Президент.

При цьому він зазначив, що сьогодні ситуація з девальвацією гривні не відповідає ринковим принципам і виникла під впливом психологічного чинника.

“На моє глибоке переконання, ситуація з курсом, яка характеризується достатньо глибокою девальвацією гривні, не відповідає ринковим принципам. Це чинник психологічний. Переконаний, що проведення більш активної роботи Національним банком, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, пояснює ситуацію, що складається на ринку фінансових операцій", – сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку Президента, демонстрацією цього є наявність 30 млрд. дол. резервів, яких достатньо для того, щоб справитися зі всіма зобов`язаннями, що виникають як перед українською економікою, так і перед українським урядом.