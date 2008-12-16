Янукович подався у письменники

Як Україні далі жити

Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ написав книгу ”Як Україні далі жити”. Як повідомили у прес-службі Партії регіонів, днями книга вийшла друком. “Книга буде цікава аналітикам, дипломатам, історикам, студентам, оскільки вона дає цікавий матеріал для дослідження найбільш складного періоду історії незалежної України”, - вважають у прес-службі Партії регіонів.

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