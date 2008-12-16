Порт Феодосії ввів в експлуатацію пункт регулювання руху суден

Феодосійський морський торговельний порт (Крим) ввів в експлуатацію пункт регулювання руху суден та автоматизований радіолокаційний пост.

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України.

Роботи по модернізації пункту регулювання руху суден (ПРРС) та будівництву автоматизованого радіолокаційного посту (АРЛП) були розпочаті фахівцями підприємства «Дельта-лоцман» у 2008 році.

З метою комплексного прийняття в експлуатацію і ПРРС, і АРЛП «Феодосія» наказом Державного департаменту морського і річкового транспорту була створена комісія. Вона провела перевірку готовності до експлуатації технічних засобів пункту регулювання руху суден та автоматизованого радіолокаційного посту.

Днями заступник міністра транспорту та зв’язку України – директор Державного департаменту морського і річкового транспорту Володимир РАБОТНЬОВ затвердив акт щодо прийняття ПРРС і АРЛП «Феодосія» в експлуатацію.