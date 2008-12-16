Міськрада Севастополя не дала грошей на українську гімназію
Куніцин вважає це політичним цинізмом
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав політичним цинізмом сьогоднішню чергову відмову міськради співфінансувати будівництво української школи-колегіуму.
Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, про це С.КУНІЦИН заявив журналістам після закінчення засідання сесії міськради, на якій депутати удруге відмовилися виділити гроші на продовження будівництва української школи-колегіуму.
«За» виділення грошей на будівництво школи проголосували 15 депутатів, троє були «проти», 7– «утрималися», а 36 – не голосували взагалі.
У прес-службі додали, що для глави МДА така позиція депутатів не стала несподіванкою. «С.КУНІЦИН нарікає, що у черговий раз політичні амбіції переважили розумні аргументи», – повідомили у прес-службі.
«Школа, упевнений, буде побудована! Цей об`єкт ми профінансуємо і будуватимемо, не дивлячись на позицію міськради», – заявив глава міськдержадміністрації.
На його думку, відмова міськради – «це політичний цинізм».
«Мати нагоду побудувати нову школу, одержати державні гроші – і відмовити? Справжній цинізм! Тому що місто за 20 років жодної школи не побудувало, а сьогодні є можливість її звести… Сьогодні я ще раз переконався: міськрада показала своє справжнє обличчя», – цитує С.КУНІЦІНА прес-служба.
Довідка УНІАН. Згідно з законодавством, фінансування школи-колегіуму має здійснюватися з двох джерел – державного і міського бюджетів. Міськрада при цьому фінансує 20% будівництва. Освоювати виділені з держбюджету 5 млн. грн. неможливо без виділення грошей з місцевої скарбниці. Роботи по будівництву школи-колегіуму вже розпочалися.