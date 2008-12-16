Міськрада Севастополя не дала грошей на українську гімназію

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав політичним цинізмом сьогоднішню чергову відмову міськради співфінансувати будівництво української школи-колегіуму.

Як повідомили у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, про це С.КУНІЦИН заявив журналістам після закінчення засідання сесії міськради, на якій депутати удруге відмовилися виділити гроші на продовження будівництва української школи-колегіуму.

«За» виділення грошей на будівництво школи проголосували 15 депутатів, троє були «проти», 7– «утрималися», а 36 – не голосували взагалі.

У прес-службі додали, що для глави МДА така позиція депутатів не стала несподіванкою. «С.КУНІЦИН нарікає, що у черговий раз політичні амбіції переважили розумні аргументи», – повідомили у прес-службі.

«Школа, упевнений, буде побудована! Цей об`єкт ми профінансуємо і будуватимемо, не дивлячись на позицію міськради», – заявив глава міськдержадміністрації.

На його думку, відмова міськради – «це політичний цинізм».

«Мати нагоду побудувати нову школу, одержати державні гроші – і відмовити? Справжній цинізм! Тому що місто за 20 років жодної школи не побудувало, а сьогодні є можливість її звести… Сьогодні я ще раз переконався: міськрада показала своє справжнє обличчя», – цитує С.КУНІЦІНА прес-служба.

Довідка УНІАН. Згідно з законодавством, фінансування школи-колегіуму має здійснюватися з двох джерел – державного і міського бюджетів. Міськрада при цьому фінансує 20% будівництва. Освоювати виділені з держбюджету 5 млн. грн. неможливо без виділення грошей з місцевої скарбниці. Роботи по будівництву школи-колегіуму вже розпочалися.