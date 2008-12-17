Троє бютівців Криму влетіли у фуру

Три депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим від БЮТ травмовані внаслідок автомобільної аварії, яка сталася напередодні увечері на 682-у кілометрі автодороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

Як передає кореспондент УНІАН, водій автомобіля «Міцубісі», рухаючись з боку Алушти в напрямі Сімферополя, під час виконання обгону МАЗу зіткнувся з автівкою «Сканія», який рухався в зустрічному напрямі. Після цього «Міцубісі» врізався в МАЗ.

Внаслідок ДТП постраждали три пасажири «Міцубісі»: керівник фракції БЮТ в кримському парламенті Тетяна ЗВЄРЄВА, а також депутати Юрій МОГАРИЧОВ і Валерій БІЛОЗЕРОВ.

Як повідомив журналістам міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНИЧ, стан В.БІЛОЗЕРОВА та Ю.МОГАРИЧОВА легший, аніж у Т.ЗВЄРЄВОЇ.

«У В.БІЛОЗЕРОВА та Ю.МОГАРИЧОВА струс – удар головного мозку, зараз їм роблять комп`ютерну томографію, - сказав міністр. – У Т.ЗВЄРЄВОЇ проведено консиліум, вправлено вивих стегна (він був важкий, був здійснений під наркозом), є перелом плеча, який не потребує операції, є удар головного мозку. Життю нічого не загрожує».

За словами міністра, якщо внаслідок комп`ютерної томографії не буде «жодних знахідок», то депутати В.БІЛОЗЕРОВ і Ю.МОГАРИЧОВ повернуться до виконання своїх обов`язків через три тижні.

Тим часом, зазначив С.ДОНИЧ, на відновлення Т.ЗВЄРЄВОЇ потрібен «не один місяць».