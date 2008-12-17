Затримано депутата Сімферопольської міськради

У Криму викрито депутата Сімферопольської міської ради, члена контрольної комісії з питань приватизації об’єктів комунальної власності, який вимагав та отримав 4 тис. доларів хабара.

Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, хабар було отримано від приватного підприємця за сприяння останньому в приватизації одного з підвальних приміщень у Сімферополі.

Хабарника затримано. Прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).