Затримано депутата Сімферопольської міськради
11:00, 17 грудня 2008Крым
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Порушено кримінальну справу
У Криму викрито депутата Сімферопольської міської ради, члена контрольної комісії з питань приватизації об’єктів комунальної власності, який вимагав та отримав 4 тис. доларів хабара.
Як повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, хабар було отримано від приватного підприємця за сприяння останньому в приватизації одного з підвальних приміщень у Сімферополі.
Хабарника затримано. Прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).
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