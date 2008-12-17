ЦВК відмовилася міняти статус Криму

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань щодо зміни статусу Крима та скасування спеціального статусу Севастополя, утвореної на зборах громадян 27 вересня 2008 року в Вінниці.

Як повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було прийнято сьогодні, 17 грудня, на черговому засіданні Комісії, яке провів її голова Володимир ШАПОВАЛ.

Зокрема, розглянувши подання заступника Вінницького міського голови щодо реєстрації відповідної ініціативної групи та додані до нього документи, ЦВК встановила, що у Вінниці 27 вересня відбулися збори громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, в яких згідно з протоколом взяла участь 241 особа.

Учасниками цих зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та затверджено формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум: „Чи згодні Ви проголосувати за ухвалення Закону України ”Про зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний, скасування спеціального статусу міста Севастополя та внесення відповідних змін до Конституції та деяких законодавчих актів України”, якими передбачено зміну автономного статусу Автономної Республіки Крим на обласний та скасування спеціального статусу міста Севастополя?”.

Учасниками зборів обрано ініціативну групу в складі 28 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Здійснивши правовий аналіз поданих документів, ЦВК встановила, що вони не відповідають вимогам Закону України ”Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.

Зокрема, документи щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму подано до Комісії не головою відповідної міської ради, а його заступником, тобто неналежним суб’єктом подання.

Крім того, з подання заступника Вінницького міського голови вбачається, що під час перевірки на відповідність поданих документів щодо ініціативної групи всеукраїнського референдуму вимогам законодавства було поставлено під сумнів справжність ряду підписів у списку учасників цих зборів.

Також, за даними ЦВК, Вінницьким відділенням Київського наукового-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведено почеркознавче дослідження підписів, за результатами якого складено висновок спеціаліста від 20 листопада 2008 року № 3507. У зазначеному висновку зафіксовано факти проставляння підпису однією особою за іншу у списку учасників зборів під вимогою проведення всеукраїнського референдуму.

Таким чином, вбачаються ознаки підроблення документів проведених зборів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, підкреслили у Центральній виборчій комісії.

ЦВК також бере до уваги те, що Конституційний Суд України у рішенні від 5 жовтня 2005 року по справі № 6-рп (справа про здійснення влади народом) встановив, що ”результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов’язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов’язковими для розгляду і прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією України та законами України. У зв’язку з цим ЦВК відзначає, що затверджене на зборах громадян України формулювання питання, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, унеможливлює встановлення юридичних наслідків ствердної відповіді на нього, отже і визначення подальших дій відповідних органів держави.

Відтак, Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 27 вересня 2008 року в місті Вінниці. Крім того, ЦВК звернулася до прокуратури Вінницької області з метою перевірки вищевикладених фактів та передала їй відповідні матеріали.