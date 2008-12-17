АНОНСИ НА 18 ГРУДНЯ

10.00. Заседание Верховного Совета Крыма.

Зал заседаний (2-й этаж).

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10.00. Митинг-пикет мирной славянской акции "Петровские высоты". Пикетчики требуют прозрачности и открытости в работе земельной комиссии Симферополя, а также выделения земли жителям громады города Симферополь.

Пикет пройдет под стенами Симферопольского горисполкома (ул. Толстого, 15).

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10.00. Сессия горсовета Симферополя. На ее рассмотрение выносятся вопросы об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2008 года; о ходе выполнения решения 25-й сессии городского совета V созыва от 21.08.2007 № 347 «Об утверждении Программы обустройства и социально-культурного развития ранее депортированных граждан на период до 2010 года в г. Симферополе»; об утверждении плана работы с проектами регуляторных актов на 2009 год и др.

Большой зал Симферопольского горисполкома (ул. Толстого, 15).

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11.00. Пресс-конференция, посвященная открытию нового проекта Крымского информационного пресс-центра – сайта «Центр журналистских расследований». Ее проведет руководитель проекта, директор Информационного пресс-центра Валентина Самар.

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, каб. 106 (Крымский информационный пресс-центр).

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11.00. Расширенное заседание комиссии и рабочей группы Совета министров Крыма по организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2008 году.

На заседании будут подведены итоги летней оздоровительной кампании 2008 года и определены задачи на 2009 год.

Победителям республиканского ежегодного смотра-конкурса на лучшее детское оздоровительное учреждение 2008 года будут вручены призы и дипломы.

Большой зал Совета министров Крыма (2-й этаж).

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11.00. Заседание коллегии Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды

Среди рассматриваемых вопросов:

1. О ходе выполнения решения коллегии Рескомприроды Крыма от 26 декабря 2007 года "О проблемах формирования национальной экологической сети и перспективах увеличения особоохраняемых территорий в Автономной Республике Крым".

2. О ходе освоения средств государственного и республиканского фондов охраны окружающей природной среды в 2008 году.

Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 205.

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17.30. Торжественное награждение победителей чемпионатов и кубков Симферополя по футболу.

Большой зал Симферопольского горисполкома (ул. Толстого, 15).

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