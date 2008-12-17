Парламент Криму штормить

Верховна Рада Криму через суперечності, що виникли між депутатами, сьогодні не змогла зібратися на пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання переносилося з 10.00 на 11.00, а з 11.00 – на 15.00.

Проте о 15.00 в залі засідань зібралися лише 49 депутатів, тоді як для початку засідання необхідна присутність 51 парламентарія (всього у ВР Криму – 100 депутатів). Не реєструвалася у повному складі фракція «Союз», а також частина депутатів від Компартії, Блоку «За Януковича!» й ін. У результаті засідання було перенесене на 18 грудня.

Робота парламенту автономії виявилася заблокованою через суперечності між рядом фракцій. Також з`явилася інформація про конфлікт усередині найбільшої фракції ВР Криму - Блоку «За Януковича!», створеного представниками Партії регіонів і партії «Російський блок».

Крім того, в кулуарах пройшла інформація про можливі зміни в керівництві ВР Криму. Зокрема, за деякою інформацією, проводиться збір підписів за відставку кримського спікера – «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА.

Заступник голови ВР Криму Михайло БАХАРЄВ у коментарі журналістам спростував інформацію про можливі відставки. «Ходять всякі чутки, що будуть якісь відставки. Я хочу сказати: ні, нічого такого не буде. Це питання не обговорюється», - сказав віце-спікер автономії.

М.БАХАРЄВ заявив, що йому нічого невідомо про список підписів за відставку спікера автономії. Заступник голови ВР Криму додав, що немає причин говорити і про розвал коаліції більшості в кримському парламенті.

М.БАХАРЄВ повідомив, що, дійсно, всередині фракції Блоку «За Януковича!» виникли спірні моменти. «Є спірні моменти, по яких члени фракції домовляються. Наскільки я знаю, вони домовилися», - зазначив віце-спікер АРК.

Консультації у фракціях продовжуються. «Йдуть консультації у фракціях, попереду ще міжфракційні консультації, зокрема з кадрового питання», - сказав М.БАХАРЄВ, уточнивши, що, зокрема, йдеться про посаду голови Республіканського комітету АРК з фізичної культури і спорту. «До сьогоднішнього ранку не було ясно, все ж таки, кому ця посада належить. Як виявилось, на неї претендує фракція «Союз», - сказав віце-спікер.

Він висловив упевненість, що завтра роботу парламенту автономії вдасться розблокувати. «Завтра працюватиме Верховна Рада!», - сказав заступник голови парламенту Криму.