Кримський парламент не зміг зібратися на засідання. Заколот?
Розблокувати роботу спробують завтра
Верховна Рада Криму через суперечності, що виникли між депутатами, сьогодні не змогла зібратися на пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, протягом дня засідання переносилося кілька разів: з 10.00 на 11.00, а з 11.00 – на 15.00.
Проте о 15.00 в залі засідань зібралися лише 49 депутатів, тоді як для початку засідання необхідна присутність 51 парламентарія (всього у ВР Криму – 100 депутатів). Зокрема, не реєструвалася у повному складі фракція «Союз».
У результаті засідання було перенесене на завтра, 18 грудня.
Робота парламенту автономії виявилася заблокованою через суперечності між рядом фракцій. Також з`явилася інформація про конфлікт усередині найбільшої фракції ВР Криму - Блоку «За Януковича!», створеного представниками Партії регіонів і партії «Російський блок».
Крім того, в кулуарах пройшла інформація про можливі зміни в керівництві ВР Криму. За деякими даними, проводиться збір підписів за відставку кримського спікера – «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА. Заступник голови ВР Криму Михайло БАХАРЄВ у коментарі журналістам спростував цю інформацію. «Ходять всякі чутки, що будуть якісь відставки. Я хочу сказати: ні, нічого такого не буде. Це питання не обговорюється», - сказав віце-спікер автономії. М.БАХАРЄВ додав, що йому нічого невідомо про збір підписів за відставку А.ГРИЦЕНКА. Заступник голови ВР Криму також сказав, що немає причин говорити про розвал коаліції в кримському парламенті.
М.БАХАРЄВ повідомив, що, дійсно, всередині фракції Блоку «За Януковича!» виникли спірні моменти. «Є спірні моменти, по яких члени фракції домовляються. Наскільки я знаю, вони домовилися», - зазначив віце-спікер АРК.
Консультації у фракціях продовжуються. «Йдуть консультації у фракціях, попереду ще міжфракційні консультації, зокрема з кадрового питання», - сказав М.БАХАРЄВ, уточнивши, що, зокрема, йдеться про посаду голови Республіканського комітету АРК з фізичної культури і спорту. «До сьогоднішнього ранку не було ясно, все ж таки, кому ця посада належить. Як виявилось, на неї претендує фракція «Союз», - додав віце-спікер.
Він висловив упевненість, що завтра роботу парламенту автономії вдасться розблокувати. «Завтра працюватиме Верховна Рада!», - сказав заступник голови парламенту Криму.
У коментарі журналістам лідер Кримської організації Народного Руху України, член фракції «Курултай-Рух» у ВР АРК Леонід ПІЛУНСЬКИЙ зазначив: сьогоднішні події показали, що «правляча коаліція висловлює незадоволення якоюсь авторитарною роботою».