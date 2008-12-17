Тимошенко вліпили одиницю

Більше третини українців оцінили роботу уряду Тимошенко за рік роботи на "одиницю" за 5-бальною шкалою.

Такі дані опитування, проведеного центром соціальних досліджень "Софія" з 2 по 11 грудня 2008 року.

36,1% опитаних оцінили роботу уряду за рік як "дуже погану".

Чверть (26,6%) респондентів охарактеризували роботу Кабміну як "незадовільну" ("двійка" за 5-бальною шкалою). Ще чверть (25,6%) поставили оцінку "посередньо" ("трійку").

Оцінку "добре" ("четвірка" за 5-бальною шкалою) присудили 8,4% респондентів. І лише 0,9% опитаних вважають, що робота уряду Тимошенко заслуговує на оцінку "відмінно". (Не визначилися з відповіддю – 2,4%).

У половини (50,1%) опитаних після призначення Юлії Тимошенко на посаду прем`єр-міністра в грудні 2007 р. були надії, що ситуація в країні зміниться на краще. Сьогодні серед респондентів, які мали такі сподівання, дві третини (66,3%) з тою чи іншою впевненістю стверджують, що їхні надії не виправдалися, йдеться в прес-релізі центру.

Більшість (53,9%) опитаних вважають, що перебуваючи на посаді прем`єр-міністра, Тимошенко практично не виконує своїх обіцянок.

Третина (37,7%) опитаних висловили компромісну думку: прем’єр-міністр намагається, у міру можливості, виконувати свої обіцянки. Лише 4,4% респондентів дотримується думки, що Тимошенко послідовно виконує свої обіцянки. Не визначилися з відповіддю – 4,0%.

Більше половини (56,6%) опитаних вважають, що діяльність Тимошенко спрямована на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення. Чверть (24,0%) респондентів переконані, що діяльність Тимошенко спрямована на захист загальнонаціональних інтересів.

Крім того, 6,7% респондентів висловили думку, що її діяльність спрямована на захист інтересів інших держав. Не визначилися з відповіддю – 12,7%.

Три чверті (76,5%) опитаних тою чи іншою мірою незадоволені економічною політикою, яку проводить уряд Тимошенко. Лише 1,4% респондентів "повністю задоволені" економічною політикою уряду, "скоріше задоволені" – 17,0%. (Не визначилися з відповіддю – 5,1%).

Дві третини (68,6%) опитаних з тою чи іншою впевненістю поділяють думку, що нинішній уряд не зможе вивести економіку з кризи й змінити ситуацію в країні на краще. Протилежної думки дотримуються 18,9% респондентів. (Не визначилися з відповіддю – 12,5%).

Приблизно половина (45,3%) опитаних "однозначно підтримують" або "скоріше підтримують" пропозицію відправити уряд Ю.Тимошенко у відставку за неефективну роботу. Протилежної думки – 40,9% респондентів. (Не визначилися з відповіддю – 13,8%).

Всього було опитано 2004 респондентів віком від 18 років і старше. Метод проведення опитування – інтерв`ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондента (на дому). Статистична похибка не перевищує 2,2%, повідомляє Українська правда