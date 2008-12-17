Парламент ратифікував конвенцію про транскордонне телебачення

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 260 з 409 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Дана конвенція була підписана від імені України 14 червня 1996 року у Страсбурзі.

Крім того, за період приєднання України до конвенції набув чинності Протокол про внесення змін до конвенції, який був укладений 9 вересня 1998 року у Страсбурзі. В основу як конвенції, так і протоколу покладено принципи свободи слова та інформації, а також незалежності виробників телевізійної продукції.

Метою конвенції є сприяння транскордонній трансляції та ретрансляції, які відповідають вимогам щодо поваги людської гідності та дотримання основних прав людини у країнах – членах Ради Європи, надання широкого вибору телепередач для населення.

Як повідомлялося, 1 листопада набрало чинності рішення Національної ради України з телебачення та радіомовлення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Національної ради з телебачення і радіомовлення стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу і не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. За словами І.КУРУСА, Нацрада наполягає на приведенні програм у відповідність зі стандартами Європейської конвенції, а також з вимогами українського законодавства.

Провайдери кабельного телебачення Криму не припинили ретрансляцію неадаптованих телепрограм. Кабельники заявили, що Європейська конвенція про транскордонне телебачення, на яку посилається Нацрада з ТБ, не є суб`єктом українського законодавства і не ратифікована в Україні.