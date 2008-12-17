Черномирдін відкидає можливість претензій Росії на Крим

Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заперечує можливість висунення Росією територіальних претензій на Крим.

”Не треба все у купу валити, змішуючи словесну тріскотню і закони! Не вистачало ще кордони переносити! Не дай Бог ще у цьому загрузнути!”, - заявив В.ЧЕРНОМИРДІН в інтерв`ю газеті ”Аргументы и факты” (№51), відповідаючи на репліку журналіста про те, що деякі російські політики закликають запустити процедуру повернення Криму.

При цьому посол РФ відзначив, що коли мова йде про Крим, "у кожного росіянина щемить серце". ”Дуже дорога ця земля, полита кров`ю наших солдатів. І жалко, що деякі політики навчилися лише паркани городити між українським і російським народами. Тоді як їдеш по Європі - і лише за покажчиками розумієш, де ти: у Франції або в Італії”, - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.